Un incidente poco usual se registró esta tarde en Monterrey de Aserrí, cuando un toro se soltó y embistió en plena vía pública a varios motociclistas que circulaban por la zona.

De acuerdo con testigos, el animal irrumpió de forma repentina en la carretera y arremetió contra quienes transitaban en motocicleta, generando momentos de pánico entre los presentes.

Una de las personas que se encontraba cerca logró captar en video el momento del ataque, material que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Al cierre de esta nota, se desconoce la condición de las personas afectadas y si recibieron atención médica en el sitio.