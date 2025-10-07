Una cámara de seguridad captó el momento justo en que un gatillero ingresó a barbería y asesina a un joven. El hecho se dio en San Rafael Abajo en Desamparados.

¿Qué sucedió?

Según el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dos sujetos a bordo de una motocicleta llegan al lugar, uno de ellos se baja y empieza a disparar en el local. Acabó con la vida de un hombre y dejó herido a otro masculino.

El video muestra cómo, al momento de escuchar las detonaciones, los presentes huyen del lugar.

¿Qué hizo el OIJ tras su llegada?

Agentes remitieron el cuerpo del fallecido a la Morgue Judicial, para la respectiva autopsia.

El caso se mantiene en investigación.