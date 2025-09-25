La puesta en operación de los nuevos escáneres de inspección en los puertos de Caldera y Limón representa una inversión de 20 millones de dólares, fondos que fueron donados por el gobierno de los Estados Unidos como parte de una colaboración bilateral para fortalecer la seguridad fronteriza.

Según lo confirmado por el ministro de Seguridad, Mario Zamora, estos equipos de alta tecnología comenzarán a funcionar en un plazo de dos semanas, una vez que se concluyan las obras de adaptación de la infraestructura necesaria para su instalación.

La experiencia internacional, particularmente en puertos de Bélgica y Países Bajos, ha demostrado que el uso de esta tecnología puede reducir entre un 50% y un 70% la entrada de contenedores contaminados con sustancias ilícitas.