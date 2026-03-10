¿Qué trae la nueva actualización del EDUS?

Los asegurados cuentan desde ahora con una nueva funcionalidad en el Expediente Digital Único en Salud (EDUS), que les permite registrar sus propios signos vitales de forma autónoma y segura.

A través de esta actualización, los usuarios pueden anotar mediciones como presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura corporal, peso y saturación de oxígeno, las cuales quedan almacenadas automáticamente en el sistema.

Esta información estará disponible para consulta inmediata por parte de los médicos tratantes a través del expediente digital, lo que facilita un seguimiento más preciso del estado de salud del paciente.