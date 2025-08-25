Comienza una semana clave para los cuatro equipos ticos en la competencia centroamericana.

Ninguno de los costarricenses logró amarrar la clasificación de momento, y en algunos casos dependen de alguna combinación de resultados para lograr el boleto.

En la siguiente lista, el detalle sobre lo que necesita cada club.

Alajuelense

Alajuelense si depende de sí mismo, incluso podría ser líder si se dan los resultados:

Si gana ante Antigua de Guatemala clasifica pase lo que pase.

Con un empate podría clasificar, siempre y cuando Alianza no le gane a Plaza Amador.

Para ser líder debe ganar en casa y esperar que Alianza le gane al Plaza Amador, eso sí, tendrá que descontar la diferencia de goles, que de momento es de 3 goles.

La derrota por cualquier marcador los deja sin chances de pasar a la siguiente ronda.

Saprissa

Saprissa depende de sí mismo incluso para ser líder, pues enfrenta al primer lugar del grupo y está igualado con el segundo puesto tanto en puntos como en goles.

Una victoria lo mete a la siguiente ronda, si anota más goles que el Independiente firma el liderato.

Un empate lo coloca en la siguiente fase, siempre y cuando Cartaginés le gane a Independiente. Si Cartaginés y el equipo panameño empatan Saprissa estará eliminado si suma un punto.

Con la derrota podría clasificar, siempre y cuando Cartago le anote más goles a Independiente de los que reciba Saprissa, si no sucede está fuera.

Herediano

Es el panorama más complicado de todos, cuatro equipos pueden clasificar y se enfrentan entre sí.

Con una victoria es casi seguro que clasifica, pero dependen de que Real España no anote más goles que ellos.

El empate y la derrota lo dejan fuera, sin ninguna posibilidad a pesar de los resultados.

Cartaginés

Parece complejo, pero el enfrentamiento directo entre Saprissa y Motagua y su duelo frente a Independiente, le dejan las cosas en sus manos.

Cartago debe ganar, no hay otro futuro. La victoria le asegura superar tanto a Independiente, como al equipo que pierda entre Motagua y Saprissa. Esto debido al gol diferencia a favor que consiguió ante Verdes.

Si Motagua y Saprissa igualan, Cartaginés eliminará a los morados por diferencia de goles, en caso de conseguir la victoria.

Empate o derrota por cualquier marcador elimina a los brumosos.

¿Cuándo juegan los clubes ticos?

Cartaginés vs Independiente – Martes 8:00 p.m.

Saprissa vs Motagua – Martes 8:00 p.m.

Alajuelense vs Antigua – Miércoles 6:00 p.m.

Herediano vs Municipal – Jueves 8:00 p.m.