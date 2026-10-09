¡Que suene la música! El más allá también tiene karaoke

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Hasta en el más allá hay ganas de cantar, y en esta divertida sección la música se convierte en la protagonista, mientras las voces que forman parte del imaginario del más allá encuentran su espacio en un karaoke muy particular.

Esta propuesta está llena de humor, canciones reconocidas y ese toque de misterio que caracteriza a La Voz del Más Allá, de Repretel.

El Karaoke del Más Allá demuestra que ni la última morada apaga las ganas de cantar, ofreciendo una experiencia musical que combina entretenimiento y diversión para el público.