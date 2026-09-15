¡Que suene a Costa Rica! Música para celebrar nuestra Independencia

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

La música también se viste de gala para celebrar la independencia de Costa Rica, con ritmos que despiertan el orgullo patrio en cada rincón del país y acompañan las festividades de septiembre.

Rake Quirós Irigaray, cantante, interpreta “Linda Costa Rica” y “Soy Tico”, y explica qué significa para él interpretar canciones patrióticas en fechas tan simbólicas y cómo nació su conexión con estos temas.

El artista detalla qué elementos musicales convierten una canción en himno popular de las fiestas patrias, y presenta su proyecto “Veladas con Propósito”, una iniciativa que une la música con una causa solidaria en el Jazz Café Escazú el 20 de septiembre.