Los péptidos son moléculas clave en la regulación del metabolismo y la función inmune, según el Dr. Román, médico especialista en bioquímica, quien destaca que estos compuestos, como el glutatión, actúan como antioxidantes y antimicrobianos, revolucionando la medicina moderna al ofrecer tratamientos más precisos para enfermedades como la diabetes o el cáncer, lo que abre nuevas posibilidades terapéuticas que mejoran la salud celular y la calidad de vida de los pacientes con abordajes innovadores y menos invasivos.