¿Qué son las batallas de “farmear aura”? Actividad que se hizo viral en la UCR

Durante las últimas horas una actividad muy particular se hizo viral en redes sociales. Se mostraba imágenes y videos de batallas de “farmerar aura” en el pretil de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Dicha actividad generó opiniones divididas entre miles de usuarios en redes sociales, algunos que lo toman con un humor y otros que dan su completo rechazo.

¿Qué es “farmear aura”?

En la parapsicología, estudio de los fenómenos mentales y físicos que no tienen explicación científica, el aura es:

“Halo de energía que aparece alrededor de determinados cuerpos”, o “atmósfera que rodea a alguien o algo”.

Pero, ¿qué es “farmear aura” para la población joven?

Cuenta con la fusión de dos conceptos, “farmear” y “aura”.

“Farmear”

El verbo “farmear” proviene del inglés “to farm”, que en el mundo de los videojuegos describe la acción de repetir tareas para obtener recursos, experiencia o puntos y así mejorar su personaje.

“Aura”

Mientras que en el caso de “aura”, dentro del lenguaje digital representa el grupo de atributos simbólicos que una persona proyecta, como lo son carisma, presencia, seguridad, energía, estilo y magnetismo.

Viralización

La viralización de “farmear aura” se dio en plataformas en redes sociales, donde los usuarios empezaron a aplicar el término en memes y comentarios, con frases como “+1000”.

¿Cómo se ganan estas batallas?

Imagen de una supuesta competencia en la Universidad Nacional.

Una respuesta ingeniosa, una pose en tendencia, una actitud segura o un movimiento inesperado, pueden ser considerados formas de “ganar aura”. Pérdida de confianza, un movimiento mal visto, intentos fallidos, pérdida de la compostura y errores, pueden considerarse pérdida de puntos.

Con información de: Infobae.