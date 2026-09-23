¿Qué síntomas puede provocar una obstrucción intestinal? Esto es lo que debe saber

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

La obstrucción intestinal se da cuando los alimentos, gases o heces no pueden salir, causando una emergencia médica que requiere atención inmediata para evitar complicaciones graves.

El Dr. Cristian Umaña, cirujano general, explica la diferencia entre estar estreñido y tener una obstrucción intestinal, y detalla que el exceso de fibra, las fibras duras y las semillas pueden contribuir al problema, al igual que las adherencias quirúrgicas, las hernias y los tumores.

El especialista detalla cómo se identifica el lugar de la obstrucción, cuándo requiere cirugía de emergencia que pone en riesgo la vida, si el paciente queda con una bolsa para ir al baño durante algunos meses, y advierte sobre el peligro de enmascarar el dolor con medicamentos en lugar de acudir a emergencias.