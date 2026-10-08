¿Qué significa el sí de Bryan Ruiz y qué falta para definir el nuevo técnico de La Sele?

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

El pasado miércoles 7 de octubre, Deportes Repretel informó que Bryan Ruiz dio el sí ante la posibilidad de convertirse en seleccionador nacional de Costa Rica.

Sin embargo, ese sí no significa que ya sea el técnico elegido, más bien, tiene algunas aclaraciones importantes por hacer y elementos por definir.

¿Qué significa ese sí?

Por la situación familiar de Bryan Ruiz, la posibilidad de que llegara dependía inicialmente de su disponibilidad. Ante eso, una negociación inicial con Osael Maroto tuvo lugar desde el pasado domingo 4 de octubre, que finalizó con una respuesta favorable del técnico interino en Liga de Naciones.

Ese sí que dio Bryan no significa que ya es el entrenador de La Sele, sino, que estará disponible para ser tomado en cuenta dentro de los candidatos que valorará el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol.

¿Qué falta entonces?

Como informó este medio el pasado miércoles 7 de octubre, está pendiente esa reunión del Comité Ejecutivo, en donde se traerán los candidatos a la mesa para que los miembros den su voto y decidan el nuevo entrenador.

Fuentes cercanas a Deportes Repretel confirman que el presidente de la FCRF y del Comité Ejecutivo, Osael Maroto, convocó a reunión de urgencia para este mismo viernes 9 de octubre.

¿Qué se discutirá en esa reunión?

Primero los candidatos. Según conoce Deportes Repretel la mayoría de los miembros vociferaron su apoyo a Bryan Ruiz y, al menos hasta este momento, todos serían ticos.

Posteriormente, tocará definir elementos como el plazo del contrato que tendrá el seleccionador y el presupuesto para la escogencia de su cuerpo técnico.

En este momento, se está a la espera de confirmación por parte de una mayoría suficiente de los miembros del Comité Ejecutivo para llevar a cabo la reunión de este viernes. Si no se logra, podría elegirse otra fecha, o bien, apegarse al calendario y ocupar el mitín ordinario establecido para el miércoles 14 de octubre.