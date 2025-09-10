Escrito por: Eduardo Troconis.

El Mundial de 2026 se jugará el próximo año, del 11 de junio al 18 de julio concretamente. En este sentido, CONMEBOL y OCEANÍA son las únicas regiones que ya definieron por completo sus clasificados rumbo al Mundial de 2026. Hasta el momento, además de los tres anfitriones, ya hay 18 selecciones confirmadas entre las 48 que disputarán el torneo más importante del planeta.

Entre los clasificados destacan los sudamericanos, como Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia, Ecuador y Uruguay, además de Marruecos y Túnez por África, seis países asiáticos encabezados por Japón y Corea del Sur, y Nueva Zelanda por Oceanía. Uzbekistán, Jordania, Irán y Túnez también tienen su cupo asegurado. En la repesca internacional ya aseguraron presencia Bolivia y Nueva Caledonia, a la espera de los cruces que otorgarán los últimos dos boletos en marzo de 2026.

En Europa, África, Asia y Concacaf todavía restan definirse gran parte de los cupos, incluido el camino que recorrerán las selecciones centroamericanas y del Caribe.

La FIFA ya confirmó que el sorteo de la fase de grupos se realizará el 5 de diciembre del 2025 en Washington DC, aunque aún habrá seis plazas pendientes que se conocerán meses después en las repescas.