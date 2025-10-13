Las lluvias continuarán presentes en el país este inicio de semana, según las proyecciones del Instituto Meteorológico Nacional, que ha identificado los sectores con mayor afectación.

El Pacífico y el Valle Central serán las regiones que recibirán los mayores impactos de las precipitaciones durante estos días.

El IMN hace un llamado a la población para no bajar la guardia, especialmente por los altos niveles de saturación de suelos que mantienen zonas de la Península de Nicoya, el Pacífico Central y el Sur, lo que aumenta el riesgo de inundaciones y deslizamientos.