¿Qué se sabe sobre el tico que murió durante festival de música electrónica?

Fecha de publicación: 11 de October de 2026

Fecha de modificación: 11 de October de 2026

La mañana de este domingo 11 de octubre se confirmó la muerte de un ciudadano tico durante la celebración del Electric Daisy Carnival, realizado en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, en Medellín.

Al tico lo identificaron como Ismael Gerardo Méndez Huertas.

¿Qué se sabe sobre el caso?

Según informa el diario El Tiempo, el reporte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, apunta que a eso de las 10:30 p.m. el tico fue encontrado en uno de los espacios del festival, semiinconsciente y con dificultades para respirar.

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Datos sobre el tico fallecido

Según informó este mismo medio de comunicación, Méndez tenía experiencia profesional como intérprete y agente de cuenta en call centers. Además, detallaron que era oriundo de Desamparados.

Muerte del costarricense

A eso de las 10:30 p.m. el tico fue encontrado en uno de los espacios del festival, semiinconsciente y con dificultades para respirar.

Inmediatamente se le alertó a los equipos médicos del festival, que le prestaron primeros auxilios a Méndez, mientras gestionaban su traslado a un centro médico.

Ingreso al hospital

Según el reporte preliminar de las autoridades, los médicos del centro médico reportaron que Méndez había ingresado por una presunta sobredosis.

Luego de horas en su atención, los médicos lo reportaron sin signos vitales la madrugada de este domingo. De momento no se ha confirmado la razón de su fallecimiento.

Con información de: El Tiempo.