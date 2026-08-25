¿Qué se espera para los próximos días tras los fuertes sismos en Costa Rica? RSN responde

La Red Sismológica Nacional (RSN) de la Universidad de Costa Rica (UCR) dio a conocer un informe sobre los recientes sismos que sacudieron el territorio nacional durante la madrugada de este 24 de agosto de 2026.

¿Qué se sabe sobre el origen de los movimientos?

La localización del sismo principal y de sus réplicas muestra una cercana correspondencia espacial con el sistema de fallas Río Sucio, identificado desde los años ’90 mediante estudios de sensores remotos y reconocimientos de campo.

“El mecanismo focal del sismo principal también es consistente con el tipo de movimiento conocido para este sistema de fallas. Estos elementos permiten asociar preliminarmente la secuencia sísmica de esta madrugada con el sistema de fallamiento Río Sucio”, dijo la RSN.

Imagen similar a bola de playa, es el sistema.

¿Hay antecendentes recientes de esta falla?

Existen antecedentes de actividad sísmica asociados con este sistema. En agosto de 2023, se registró un sismo de magnitud 4,4 (estrella amarilla) acompañado por varios sismos menores. También, el terremoto de Patillos del 30 de diciembre de 1952, de magnitud 5,9 y el sismo de Capellades del 30 de noviembre de 2016, de magnitud 5.5, se asocian con este sistema de fallas.

¿Qué se espera para los próximos días tras los fuertes sismos?

Según la RSN, la actividad observada hasta el momento es compatible con una secuencia sísmica típica, en la que un sismo principal le siguen réplicas de menor magnitud.

Además, aseguran que es esperable que las réplicas continúen durante las próximas horas y días, aunque su frecuencia normalmente disminuye con el tiempo.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.