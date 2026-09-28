¡Que se derrita el queso! Conozca cuáles tienen mejor textura y sabor

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

El tipo de queso y la cantidad recomendada dependen estrictamente de la enfermedad que se padezca, ya que el exceso de sodio y grasas saturadas puede elevar la presión arterial y aumentar el colesterol malo, por lo que se deben evitar los quesos muy curados y los procesados en lonjas o untables.

Patrick Gronemeyer y Diego Ramírez, productor de lácteos de Zarcero, explican cómo elegir el queso que nos hace bien, qué tiene que ver el color del queso con la velocidad con que lo digiere el organismo y cómo darse cuenta si su aprovechamiento es rápido o lento.

Los especialistas detallan cuál es el tipo de queso recomendado para un hipertenso, cuál puede comer alguien con azúcar alto, cuál se funde mejor, cuál complementa el gallo pinto en el desayuno y cuál se debe agregar a la tortilla palmeada.