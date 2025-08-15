Los sabores de helados y frutas esenciales para mamá son revelados por Marco Castro, quien por 75 años ha perfeccionado recetas artesanales como su helado de yogurt con trozos de piña y papaya.

El experto comparte que el secreto está en un “aderezo especial” que realza los sabores naturales sin overpowering la frescura de las frutas, seleccionando ingredientes como guayaba y gelatina para texturas únicas.

Esta tradición familiar, transmitida por generaciones, ofrece un contraste perfecto entre lo cremoso y lo refrescante.