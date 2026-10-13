¿Qué reveló Don Stockwell en sus declaraciones a la Fiscalía?

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Don Stockwell brindó una amplia declaración ante la Fiscalía en la que se refirió a las inversiones realizadas para financiar tres espectáculos bajo investigación en el caso Éxodo, una causa judicial por presunta legitimación de capitales provenientes del narcotráfico.

Durante su indagatoria, el productor de eventos reconoció relaciones comerciales, pagos y documentos relacionados con los espectáculos, pero aseguró que desconocía que los recursos pudieran tener un origen ilícito.

Según lo expuesto en su declaración, Stockwell identificó a Hugo Benavides Barbosa como la persona que le presentó a los inversionistas y con quien conversaba sobre las inversiones para organizar eventos.

El empresario quedó en libertad después de rendir declaración, mientras la Fiscalía determinó solicitar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Sin embargo, continúa como imputado en el proceso judicial.

Stockwell aseguró que desconocía quién era alias “Sobrino”

En su declaración, Stockwell reconoció que existía un inversionista identificado como Edwin, conocido con el alias “Sobrino”, quien figura en la investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico.

No obstante, aseguró que desconocía su apellido y que nunca supo que presuntamente estaba relacionado con actividades ilícitas.

Según su versión, Hugo Benavides le presentó las oportunidades de inversión y era quien mantenía las conversaciones sobre los espectáculos. Incluso afirmó que nunca conoció personalmente a Edwin.

Stockwell también explicó que participó en una videollamada con el inversionista, pero que no pudo verle el rostro porque este no activó la cámara.

El productor negó haber recibido directamente dinero en efectivo de Edwin y aseguró que, de haber sospechado que los recursos provenían del narcotráfico, no habría aceptado la inversión.

¿Qué dijo sobre los $250.000 y el concierto de Aventura?

Uno de los puntos abordados durante el interrogatorio fue una conversación relacionada con $250.000. Ante las preguntas de la Fiscalía sobre un supuesto crédito por esa suma, Stockwell negó haber solicitado un préstamo a Edwin.

En cambio, sostuvo que la conversación se refería a una posible inversión para el concierto del grupo Aventura y que se realizó por medio del teléfono de Hugo Benavides.

También explicó que un mensaje relacionado con un palco para el espectáculo Nitro Circus estaba dirigido a Benavides, a quien consideraba el intermediario de los inversionistas.

Stockwell manifestó disposición a colaborar con la Fiscalía

Otro de los aspectos relevantes de la indagatoria fue la disposición del productor a colaborar con la investigación.

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Según lo expuesto en la declaración, Stockwell manifestó estar de acuerdo con valorar posibles salidas alternas al proceso, como una conciliación, la reparación integral del daño o la suspensión del procedimiento a prueba, siempre que se cumplan los requisitos legales.

También indicó que facilitó las claves de sus dispositivos electrónicos. Sin embargo, señaló que durante la revisión de su teléfono y computadora, tras los allanamientos en su vivienda, ni él ni su abogado estuvieron presentes.

¿Por qué quedó en libertad?

La libertad de Stockwell se produjo después de que rindiera su declaración y la Fiscalía analizara su posible participación en los hechos, los arraigos y los riesgos procesales.

El Ministerio Público determinó que solicitaría medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, pero eso no significa que el empresario haya quedado fuera de la investigación.

El caso Éxodo continúa su curso judicial, mientras las autoridades analizan la presunta procedencia de los recursos utilizados para financiar espectáculos y otras inversiones relacionadas con la estructura investigada.