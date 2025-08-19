¿Cuáles videos se analizaron?

En total fueron 4, dos del juego entre Herediano y Pérez Zeledón, y quizá las más polémicas son las del duelo de Guadalupe ante Cartaginés y el choque entre Liberia y el Saprissa.

Liberia vs Saprissa

La jugada en cuestión es el pisotón de Marvin Loría, que el árbitro central decide señalar en cancha como tarjeta amarilla, sin embargo, el video aclaratorio declara como error la decisión, pues la correcta era recomendar la revisión, al tratarse de una posible acción de juego brusco grave.

Guadalupe vs Cartaginés

Una falta de carácter táctico fue la causante de que Cartago no se pusiera líder tras los resultados de la jornada. El único gol del partido se anuló, por lo que consideran los árbitros como una infracción por irrespetar el espacio correspondiente a la barrera, así como su obstrucción al cobrarse el tiro libre.

Herediano vs Pérez Zeledón

Acá ambas son del mismo carácter: dos fueras de lugar bien sancionados, según revelan las grabaciones tras su respectiva revisión.