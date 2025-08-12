Cambios abruptos en el trato laboral revelan estrategias de despido silencioso, según Ricardo Víquez, abogado laboralista, quien señala que estas acciones buscan inducir renuncias sin compensación mediante exclusión de proyectos o asignaciones inalcanzables.

Recomienda documentar patrones de hostilidad para respaldar denuncias ante el Ministerio de Trabajo, protegiendo derechos sin romper relaciones prematuramente donde la estabilidad emocional es clave.

Además, enfatiza que asesoría legal temprana previene impactos profesionales al identificar señales como retiro injustificado de beneficios.