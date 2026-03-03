¿Qué quiere Trump de Irán? Tres objetivos y una misma estrategia

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El programa nuclear de Irán se ha convertido en el primer objetivo del presidente Donald Trump para evitar que Estados Unidos se enfrente a un “régimen terrorista sanguinario” con capacidad atómica, según revela un análisis sobre la estrategia estadounidense en Medio Oriente.

Aunque el Pentágono informó haber desmantelado el arsenal nuclear iraní durante el verano pasado, expertos citados en el reporte consideran “poco creíble” que Teherán estuviese a pocas semanas de obtener armas nucleares, lo que sugiere que la amenaza podría haber sido dimensionada de manera distinta por la inteligencia norteamericana.

Como parte de esta estrategia, la CIA habría mantenido operaciones de espionaje durante meses contra el liderazgo iraní, incluyendo el hackeo a una aplicación de rezo utilizada por altos funcionarios, según revelaron medios estadounidenses.

El objetivo final de la administración Trump sería neutralizar cualquier capacidad nuclear que pudiera cambiar el equilibrio estratégico en una región donde Irán posee las terceras reservas de crudo más grandes del mundo.