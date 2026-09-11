¿Qué puede pasar si una infección urinaria no se trata a tiempo? Doctor explica el tema

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

Una infección del tracto urinario nunca debe ignorarse ni normalizarse, ya que puede comenzar en la vejiga y ascender hacia los riñones, provocando complicaciones mayores.

El Dr. Ricardo Porta Sandoval, urólogo, explica que las bacterias entran al tracto urinario, lo inflaman y provocan síntomas como dolor o ardor al orinar, ganas intensas de orinar y fiebre.

El especialista detalla que las mujeres suelen presentar cistitis o infección de vejiga simple, mientras que en los hombres cualquier infección urinaria se clasifica como complicada por su diseño anatómico, y que el tratamiento incluye antibióticos de ciclo corto, buena hidratación y no aguantar las ganas de orinar.