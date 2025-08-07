El dolor en pecho o vientre, manifestado mediante cólicos, náuseas o ardor, puede originarse en el páncreas, esófago o vesícula, según el Dr. José Moya Coblentz, quien diferencia entre cólicos biliares y pancreatitis.

Debido a que estos síntomas a menudo se confunden con indigestión, el especialista advierte que ignorar puntos clave como vómitos persistentes o fiebre puede agravar condiciones como gastritis o esofagitis, requiriendo diagnóstico con pruebas de imagen.

Además, enfatiza que tratamientos tempranos con medicamentos evitan cirugías, destacando la importancia de consultar ante señales recurrentes.