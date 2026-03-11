Qué provoca el crecimiento de la próstata? Doctor explica las causas

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Sobre el crecimiento de la próstata, el urólogo Alfonso Marín Álvarez explica las causas del agrandamiento prostático, común con la edad pero con síntomas que deben diferenciarse.

El especialista detalla que “la testosterona puede influir en este agrandamiento a partir de los 50 años, haciendo presión sobre la uretra.”

El doctor Marín Álvarez también enumera señales como el esfuerzo para orinar o el chorro débil, e insta a revisar la próstata con exámenes específicos y el antígeno prostático.