¿Qué produce la endometriosis y cómo se trata? Ginecólogo revela datos del padecimiento

La endometriosis ocurre cuando el tejido que recubre el interior del útero crece fuera de este, localizándose con mayor frecuencia en los órganos pélvicos de la mujer, como las trompas de Falopio, los intestinos o la vejiga.

El Dr. Armando Rojas Piza, ginecólogo, explica que esta condición afecta más a mujeres de 30 a 40 años, aunque puede aparecer a cualquier edad, y genera dolor intenso durante la menstruación, al tener relaciones sexuales o al orinar y defecar.

El especialista detalla que el diagnóstico se realiza mediante ultrasonidos especializados o resonancias magnéticas, y que la laparoscopia es el único método definitivo para ver y extraer el tejido, aunque no todas las pacientes necesitan cirugía, ya que existen tratamientos adecuados según cada caso.