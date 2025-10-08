Los economistas prevén que el dólar finalice el año cerca de los 500 colones, una tendencia a la baja que se explica por la alta afluencia de divisas durante la temporada de turismo.

Si bien esto beneficia a los costarricenses con deudas en dólares, ya que necesitarían menos colones para cubrirlas, también genera retos para sectores clave como el turismo y la exportación.

Esta posible apreciación del colón, que llevaría el tipo de cambio a niveles no vistos en casi dos décadas, representa un desafío para las finanzas públicas.