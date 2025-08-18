Fortalecer energía emocional mediante prácticas diarias, según la psicóloga clínica Gabriela Carvajal, incluye rituales como pausas de respiración consciente que reducen caos mental y fomentan autosuficiencia afectiva sin depender de validación externa.

Carvajal vincula descansos de calidad con mejoras en productividad laboral, señalando que ejercicios sencillos, generan indicadores de estabilidad psíquica duradera.

Además, recomienda redes de apoyo cercano para procesar heridas emocionales, integrando cuerpo y mente en entornos desafiantes como el costarricense.