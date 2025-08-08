Microdecisiones como registrar gastos diarios o agrupar deudas reducen fugas financieras sin imponer restricciones drásticas, según Mari Rojas, mentora en finanzas conscientes, quien argumenta que estas prácticas combinadas con visualización de metas, reconectan psicológicamente con la abundancia mientras se optimizan recursos.

Al establecer objetivos semanales alcanzables, como ahorrar 10% en compras mediante listas planificadas, se evita el “enjaranamiento” hacia diciembre, lo cual no solo alivia estrés económico, sino que también fomenta una relación saludable con el dinero mediante meritos equilibrados.