Escrito por: Eduardo Troconis.

Las declaraciones del chileno Marco Antonio “Fantasma” Figueroa no pasaron desapercibidas en Costa Rica. El entrenador de Nicaragua, en la antesala del duelo eliminatorio ante la Selección Nacional, puso en duda el nivel de la defensa tica, comparó a Keylor Navas con su joven guardameta de 22 años y aseguró conocer los puntos débiles del cuadro costarricense.

La prensa deportiva nacional reaccionó de inmediato y cuestionó con dureza el discurso del estratega. Algunos comunicadores lo calificaron como un intento de desviar la atención ante la clara desventaja futbolística de Nicaragua.

“Que si tiene algo que decir, que lo demuestre en la cancha”, expresó Alex Mazón de Monumental.

También hubo quienes vieron en sus palabras un intento de generar protagonismo:

“Es ridículo, son torpes, no tienen sentido. ¿Quién es él? ¿Qué ha ganado?”, dijo Adrián Méndez de Teletica Radio.

Por otro lado, José Ramirez de Tigo Sports comentó: “esas palabras van a quedar de lado porque se va a resolver con la calidad que tiene Costa Rica en el terreno de juego”.

Más allá del ruido mediático, la prensa coincidió en que el verdadero veredicto estará en el terreno de juego: A las 8 de la noche se resuelve todo en la cancha, con la calidad que tiene Costa Rica.

El “Fantasma” Figueroa, polémico dentro y fuera del banquillo, volvió a encender el ambiente previo al duelo con declaraciones que, según la prensa nacional, lo único que buscan es restar presión a un plantel nicaragüense que apenas da sus primeros pasos en busca del Mundial 2026.