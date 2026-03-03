¿Qué pidió el Ministerio Público contra los oficiales detenidos en Liberia?

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Dos oficiales de la delegación de Fuerza Pública de Playas del Coco fueron detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) acusados de sustraer pertenencias de un hombre que había sido asesinado en un hecho de sicariato, según confirmaron las autoridades.

Los detenidos, identificados como Chavarría de 43 años y Bravo de 44 años, suman más de 12 años de servicio en la institución y enfrentan una audiencia de medidas cautelares este martes tras ser presentados ante la fiscalía el día anterior.

La investigación, que incluyó el análisis de cámaras de videoprotección, determinó que los oficiales aprovecharon su labor de custodia en la escena del crimen para apoderarse de una gorra y un reloj que pertenecían a la víctima, Kenneth Esteban Chacón, conocido en Guanacaste como “Cabeza del Ego” y con antecedentes penales.