La Cruz Roja costarricense localizó con vida a una pareja que se extravió en las montañas del Parque Nacional Tapantí, tras adentrarse en una zona no permitida del área protegida.

Los excursionistas, cuyo vehículo quedó estacionado cerca del Río Grande de Orosi, fueron rescatados después de que la noche los sorprendiera durante su travesía, obligando a los equipos de emergencia a realizar una búsqueda compleja.

Alejandro Molina, coordinador de la institución, explicó que la operación se dificultó porque las personas se movían constantemente al gritar, finalmente lograron estabilizarse en un punto donde fueron ubicados.