¿Qué pasó con la niña de 10 años desaparecida en Guápiles?

Durante este viernes, el OIJ y la Fuerza Pública se emplearon en buscar a una menor de 10 años que al parecer se llevaron de la escuela a la hora de su salida en Guápiles, activando un amplio operativo en la zona.

Las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda que incluyó revisión de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos para dar con el paradero de la niña.

Afortunadamente, la menor fue localizada sana y salva, aunque las investigaciones continúan para determinar las circunstancias de su desaparición.

Kabul Ugalde, experto en derecho penal, asegura que “tenemos que tener muy en claro que existe un procedimiento ya establecido de primera respuesta y de atención inmediata”.