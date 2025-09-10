El Volcán Poás registró su última erupción la madrugada de este miércoles a las 2:30 a.m., un evento freático que, según el OVSICORI, arrojó material que se depositó cerca del borde del cráter.

Esta actividad, que incluyó la salida de ceniza y una gran cantidad de dióxido de azufre, representa una de las erupciones más fuertes de los últimos cuatro meses.

Los gases se han dispersado principalmente hacia el oeste y suroeste, pero las estaciones de monitoreo en zonas aledañas como Visitación registran una calidad del aire verde, considerada saludable.