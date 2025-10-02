La Cruz Roja Costarricense suspendió este jueves la búsqueda de Leandro tras completar casi 200 horas de rastreo intensivo cerca del río Ciruelillas en Atenas.
La institución aclaró que mantendrá sus equipos en alerta máxima para responder inmediatamente si surge cualquier indicio confirmado sobre el paradero del pequeño.
Mientras tanto, varios vecinos de Atenas criticaron el constante robo de tapas de alcantarillas en la zona, un problema de seguridad urbana que según los residentes se repite frecuentemente.