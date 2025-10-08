El Juzgado Penal avaló la extradición a Estados Unidos de Celso Gamboa, Arias, alias “Pecho de Rata”, y Jonathan Álvarez, sin definir una fecha para su envío.

La resolución establece que los tres deberán enfrentar, primero, procesos penales en Costa Rica, y sus defensas tienen plazo hasta el viernes para presentar apelaciones contra el fallo.

El documento judicial también ordena al Ministerio Público abrir una investigación en el país por la presunta comisión de delitos como tráfico internacional de drogas, legitimación de capitales y extradición irregular, tanto en territorio costarricense como extranjero.

El juez dispuso un “testimonio de piezas”, figura que permite iniciar una causa paralela para esclarecer los hechos que podrían constituir nuevos delitos.

Según la resolución, la extradición solo podrá ejecutarse una vez concluyan los procesos judiciales locales contra los requeridos. En el caso de Celso Gamboa, enfrenta tres causas abiertas; Pecho de Rata, dos por lavado de dinero; y Álvarez, una por ese mismo delito.

Repase más detalles en el video adjunto.