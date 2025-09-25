A inicios de esta semana se anunció que FIFCO venderá la mayoría de su negocio, que incluye bebidas, panaderías y bebidas del país, a una empresa extranjera, específicamente Heineken de Holanda.

Lo más destacado es que será una venta récord, más de $3 mil millones, un récord en Centroamérica.

Noticias Repretel conversó con Rolando Carvajal, director general de FIFCO, quien respondió preguntas clave acerca del cambio.

¿La venta se da por una mala situación financiera de FIFCO?

“Para nada, FIFCO hoy está en el momento con mejores resultados de toda su historia”.

¿Se mantendrá el mismo personal?

“Se da la garantía de que va a haber continuidad del desarrollo del negocio, de las marcas, de la parte de responsabilidad social empresarial, y que también el talento de nuestras compañías en la región van a tener oportunidades”.

“Probablemente, veremos desde estas operaciones abastecimiento de más mercados, más innovación, nuevas marcas y que eso permita que se generen más oportunidades de empleo”.

¿Se seguirá produciendo Imperial con la misma fórmula?

“Definitivamente Imperial es, y seguirá siendo imperial, la cerveza de los costarricenses. Se va a mantener íntegro y va a seguir siendo producida en Costa Rica con la fórmula original que se ha mantenido”.

Desde hace 23 años Heineken tiene un 25% de participación en FIFCO, ahora sería dueña del 100% en cuanto a alimentos y bebidas.

Repase la entrevista completa en el enlace.