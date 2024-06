El interventor de Coopeservidores anunció la tarde de este viernes 21 de junio, que la cooperativa es insolvente financieramente.

¿Qué significa insolvente financieramente?

La manera más sencilla de explicar este termino sería; que dentro de las obligaciones que tiene Coopeservidores con sus acreedores y en la cobertura de sus pasivos (por ejemplo créditos pendientes de cobros) su capital neto no es suficiente para cubrir las nececidades.

Es decir a hoy Coopeservidores no puede cubrir los pagos a los ahorrantes y tampoco cubrir los créditos pendientes que tiene entre otras situaciones.

El especialista en derecho e inversiones, Rubén Muñoz analizó la decisión de los interventores en este caso.

“La entidad es inviable financieramente, esto significa básicamente que hay que liquidar a Coopeservidores, porque la operación no puede continuar por sí mismo, es insostenible, entonces, ahora hay que entender que en Costa Rica existe una ley concursal para procesos de quiebra, pero el órgano interventor en este momento está eligiendo un proceso de resolución”.

Es por esto que los interventores asignados por el Consejo Nacional de Supervisión de Sistema Financiero (Conassif) tomaron la decisión de catalogar como insolvente a la cooperativa y además aplicar un proceso de resolución.

¿Qué es un proceso de resolución en el caso de Coopeservidores?

El proceso de resolución es una medida alternativa al proceso concursal, en esta se venden todos los activos y los pasivos en busca de que la venta de estos pueda en su mayoría cubrir las obligaciones pendientes de Coopeservidores.

Es decir, en el mejor de los casos, si estos activos y pasivos son lo suficientemente rentables, podrían generar el dinero suficiente para cubrir las responsabilidades, por ejemplo la devolución de ahorros para los acreedores.

Ahora es poco viable que de esta forma se llegue a conseguir y cubrir las obligaciones que tiene la cooperativa con sus deudores y ahorrantes.

“Es tomar de la cartera de la entidad aquella parte que es sana, o sea toda la parte patrimonial de activos y todos los pasivos o deudas que tenga, pero que están en una condición sana”

Y el especialista agrega: “eso lo que hace es que se traslada, lo absorbe otra entidad con buen músculo financiero, que sea solvente y pasa a administrarlo esta nueva entidad, esto únicamente se hace con los activos, el patrimonio y con los pasivos que estén en una condición de salud financiera, o sea, que sean operaciones viables“.

¿Qué sucede con los activos y pasivos que no sean rentables para una venta?

En el caso de los activos, por ejemplo bienes inmuebles que su valor sea menor a lo que la entidad debe por estos, se venderían pero con un descuento e irían a un fideicomiso.

“Todos los activos por los que se deba más de lo que el activo vale en sí mismo, se va a una especie de liquidación, porque no es un remate judicial, porque no se está yendo a proceso concursal, sino que se traslada a un fideicomiso y el objetivo de ese fideicomiso es tomar el patrimonio total de ese grupo de activos que no puede incluir dentro de estos activos sanos y venderlos por lo general con un con un amplio descuento que hace que obviamente puedan existir incluso pérdidas en ese remate, el interventor va a procurar que no existan pérdidas” aseguró Muñoz.

¿Por qué se evita el proceso concursal?

“Porque son procesos muy extensos. Entonces, este proceso de resolución lo que evita es eso, que pasen tantos años y que no se logren liquidar los acreedores de la entidad”.

¿Por qué a los ahorrantes solo les tocaría hasta 6 millones de colones?

Este es uno de los principales temas que hacen eco sobre esta medida, hay que aclarar que todos los ahorrantes que tengan menos de 6 millones de colones ahorrados en Coopeservidores, tienen su dinero asegurado.

La razón es que el dinero del Fondo de Garantía de Depósitos cubriría estas cantidades y estos ahorrantes no verían en peligro su capital.

“El Fondo de Garantía de Depósitos asegura por ley hasta seis millones de colones por persona por entidad. Entonces, cualquier persona que tenga ahorros líquidos a la vista o a plazo, de cero a seis millones de colones, automáticamente estarían cubiertos“. Rubén Muñoz especialista en derecho e inversiones

¿Qué sucede con los ahorrantes de más de 6 millones?

Ahora, lo que sucede con los acreedores que tienen más de 6 millones de colones ahorrados, su panorama cambia bastante.

Los ahorrantes con más de 6 millones de colones en Coopeservidores deberán esperar la ejecución del proceso de resolución, si este no cubre con las obligaciones podrían ver reducidos sus ahorros en un porcentaje, el cual es incierto hasta saber el monto recolectado en el proceso.

“Esos ahorrantes que tienen dinero en una cantidad mayor a 6 millones de colones sí tienen un problema sí el proceso de resolución en manos del interventor no fue 100% solvente, o sea que hizo falta cubrir obligaciones”.

Por lo que si el proceso de resolución no es solvente, el interventor podría decidir ir a un proceso concursal y si este tiene pérdidas los ahorrantes no recuperarían el 100% de sus ahorros.

“Si hay pérdidas porcentuales se redistribuyen entre todos los ahorrantes, casi que te diría que de forma solidaria, entonces si la entidad, al hacer la liquidación en el proceso concursal, en el remate perdió un 20% de su patrimonio en libros, ese 20% lo asumen todos, prácticamente todos los ahorrantes, casi que de forma solidaria, especialmente aquellos que no tienen garantías reales“.

Los acreedores que tienen garantías reales dentro de la cooperativa son quienes por ejemplo tienen bienes inmuebles.

“Hay acreedores de la entidad en este momento que tienen garantía real, o sea que tienen un portafolio que los respaldan, tienen garantía real sobre el capital accionario de inversiones de Copeeservidores, tienen garantía real en inmuebles, tienen garantía real en otras cosas, entonces ellos tienen prioridad”.

Un ejemplo sería este caso, dónde las pérdidas estimadas fueran de 20%

“Una persona que tenía 100 millones de colones se le adeudan 94 millones, porque seis se le cubrieron en la primera etapa a través del Fondo de Garantías de Depósitos. Sobre los otros 94 millones que la entidad le estaría adeudando y se fue a proceso concursal con una pérdida neta de 20% sobre el valor en libros, esa persona perdería aproximadamente el 20% de los 94 millones (18 millones) que tenía ahorrados como para darte un ejemplo práctico” señaló el especialista.

La insolvencia de Coopeservidores y el capital de los ahorrantes ahora dependerá de la solvencia que pueda tener el proceso de resolución.