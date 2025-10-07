El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Celso Gamboa, se convertirá en el primer extraditado en la historia de Costa Rica, luego de que se aprobara su entrega a Estados Unidos tras una solicitud formal de la Administración de Control de Drogas (DEA).

Gamboa será juzgado en territorio estadounidense por presunto tráfico internacional de drogas, según confirmaron fuentes judiciales.

Tiene tres días para apelar

La resolución establece que Gamboa cuenta con tres días hábiles para apelar la decisión. En caso de no hacerlo, la extradición se concretará dentro de los próximos 15 días.

Sin embargo, el proceso no podrá ejecutarse de inmediato, ya que el exjerarca mantiene dos causas judiciales pendientes en Costa Rica, las cuales deberán resolverse antes de su entrega al país norteamericano.

Procesos judiciales pendientes en Costa Rica

Juicio por presunto tráfico de influencias: programado para el 25 de noviembre de 2025. Juicio por presunto cohecho propio: previsto para enero de 2026.

Hasta que ambos procesos concluyan, la justicia estadounidense deberá esperar para concretar la extradición.

Otros acusados vinculados al caso

Además del exmagistrado, las autoridades norteamericanas también solicitan la extradición de otros dos costarricenses señalados por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas y conspiración:

Edwin López , alias “Pecho de Rata”.

, alias “Pecho de Rata”. Jonathan Álvarez, conocido como “Gato” o “Profe”.

El caso de ambos será conocido en las próximas horas por las autoridades judiciales costarricenses.