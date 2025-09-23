Rodrigo Chaves mantiene su inmunidad hasta el final de su periodo como presidente de la República, así lo decidió la reciente votación entre diputados la tarde de este lunes.

El resultado de la votación

A pesar de que la mayoría del plenario estuvo de acuerdo en la decisión de levantar la inmunidad, no se alcanzó la mayoría necesaria.

Para proceder con el levantamiento debía existir al menos 38 votos a favor de la moción, sin embargo, el resultado arrojó 34 votos a favor y 21 en contra.

Investigación

Al mandatario nacional se le investiga por presuntos contratos irregulares en temas de comunicación y mercadeo de la imagen del presidente, en relación con una productora del país.

¿Ahora qué sigue con este proceso?

Debido a que no se levantó su inmunidad, el proceso queda en pausa hasta que deje el cargo como presidente. La causa no se archiva, pero se reanuda hasta que finalice el poder.

"Una vez que el presidente pierda la inmunidad, sea citado para recibir su declaración indagatoria, para que ofrezca la prueba testigo oportuna. Como la Fiscalía estima que ya la investigación está concluida, se presenta la acusación ante un Juzgado Penal de Hacienda, que cita la audiencia preliminar para determinar si la causa tiene mérito para ir a juicio o si no lo tiene", dijo Ewald Acuña, abogado constitucionalista.

El criterio de los diputados tras darse a conocer el resultado

Pilar Cisneros: “Yo creo que hoy se fortaleció la democracia, hoy no le permitimos al Poder Judicial que se sacara un clavo, contra un presidente valiente, que los ha señalado y les ha dicho: estas son sus falencias”.

“Rodrigo Chaves no tiene ningún temor de enfrentar la justicia, a su debido tiempo y cuando sea”.

Rocío Alfaro: “Es un caso que va a continuar por una vía ordinaria, que posiblemente lo alarguen, van a tratar de protegerlo de otras maneras porque aquí hay muchos implicados”.

“Este techo de vidrio que impedía juzgar, que impedía discutir sobre el comportamiento de los gobernantes durante el ejercicio de sus gobiernos, terminó”.

Gilberto Campos: “Cuando uno escucha que las justificaciones en los discursos tenían que ver más con temas electorales que con el mero procedimiento o trámite legal que había que cumplir, uno se da cuenta de que el cálculo electoral fue muy incidente en esto”.

Ariel Robles: “Es una muestra de que Rodrigo Chaves tenía una fracción grandísima aquí en la Asamblea Legislativa, más de 20 diputados, porque si a usted le votan en contra de levantarle la inmunidad, lo que quiere decir es que le votan absolutamente todo de lo que usted pida”.

Puede repasar las entrevistas al completo en el video adjunto.