El Dr. Claudio Murillo Matamoros, gastroenterólogo y endoscopista digestivo, explica qué pasa cuando se paraliza la digestión, una condición donde las funciones gastrointestinales se detienen debido a cirugías abdominales, infecciones, diabetes o Crohn.

El especialista describe los síntomas de esta parálisis intestinal, que incluyen dolor leve o intenso, distensión abdominal, náuseas, vómitos y estreñimiento, señalando que la pérdida de apetito y la fiebre pueden alertar de este peligroso padecimiento.