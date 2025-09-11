El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha recibido más de 20.500 solicitudes de personas interesadas en portar la cédula de identidad digital. Sin embargo, muchos usuarios con sistema operativo Android han reportado problemas al intentar completar el trámite.

De acuerdo con los afectados, aunque reciben el correo oficial del TSE, no logran ingresar a la App Store ni al código QR para descargar la aplicación que permite habilitar el documento.

Sobre esta situación, Xenia Guerrero, Directora de Estrategia Tecnológica del TSE, aclaró:

“La aplicación todavía no está disponible para descarga. No tenemos fecha porque no depende de nosotros como tribunal, depende de Google”.

De momento, no existe una fecha oficial para que los usuarios de Android puedan utilizar este beneficio.

La cédula digital, que tiene un costo de ¢2.600, busca facilitar los trámites al evitar la presentación de copias de la cédula física en instituciones públicas y bancos.

Quienes deseen obtenerla deben ingresar al sitio web oficial del TSE, dar clic en documento de identidad, completar sus datos y esperar un correo electrónico con las instrucciones de descarga.

Este servicio será opcional, no obligatorio, y no sustituirá al documento físico.