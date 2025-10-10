Escrito por: Eduardo Troconis

La Sele igualó en su visita a Honduras en la noche de este jueves y suma 3 puntos de 9 posibles en la fase final de la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026. Tras estos resultados y con solo tres partidos restantes, es necesario cuestionarse qué resultados necesita conseguir La Sele para estar en la próxima Copa del Mundo.

El panorama actual

Costa Rica marcha tercera del grupo C con tres unidades tras 3 fechas, números que reflejan un 33% de rendimiento por parte de la selección nacional. Con esto, se ubica tercera, fuera de zona de clasificación directa (Haití con 5 puntos) y también sin cupo a un posible repechaje (Honduras con 5 puntos).

¿Qué resultados necesita La Sele?

Costa Rica debe ganar el lunes a Nicaragua en el Estadio Nacional para hacer valer el empate conseguido en Honduras. De conseguir la victoria, La Sele sumaría 6 puntos, y podría acabar como líder o mínimo en zona de repechaje dependiendo del resultado del Haití vs Honduras (ambas selecciones tienen 5 unidades previo al duelo).

Hacer valer la localía

Un punto clave para La Sele debe ser el Estadio Nacional. A Costa Rica le queda recibir a Nicaragua, rival que solo suma un punto en la fase final del clasificatorio, y a Honduras. De ganar ambos partidos, como mínimo el cupo al repechaje estaría muy cerca, ya que la selección nacional sumaría 9 puntos.

Ahora bien, no conseguir la victoria, especialmente ante Nicaragua, significaría un golpe prácticamente definitivo para las aspiraciones mundialistas del conjunto dirigido por Miguel Herrera.

Duelo Clave en Haití

A La Sele solo le queda un partido como visitante en la eliminatoria: ir a Curazao para enfrentar a Haití. Conseguir uno o tres puntos en esta visita, sumado a un buen rendimiento como local ante Honduras y Nicaragua, sería más que suficiente para que la selección nacional obtenga un cupo en el Mundial o, en el peor de los casos, el repechaje.

El historial avala a La Sele: según datos de Transfermarkt, registra un 100% de rendimiento en eliminatorias cuando enfrenta a Haití en condición de visita (1-3 en 2008 y 0-1 en 2016)

En síntesis, Costa Rica debe aspirar a conseguir, como mínimo, de 6 a 7 puntos en lo que queda de clasificatorio para depender sí mismo. En caso de no conseguir dos victorias y sumar solo 4 o 5 unidades de las 9 que quedan, tendrán que hacer matemáticas para evaluar sus posibilidades.