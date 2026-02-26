La promesa de una recompensa económica sería el principal motivo por el que un sicario persiguió a su víctima hasta el interior de una vivienda en Cielo Amarillo, en el cantón central de Limón, donde el pasado 20 de enero un hombre de apellido Montero, de 35 años, fue asesinado a balazos.

De acuerdo con información revelada por el medio Noticias Repretel, dos videos de seguridad registraron con detalle la secuencia del crimen, que ocurrió en una urbanización residencial y que evidencia el nivel de violencia con el que actuaron los atacantes.

El ataque quedó grabado

Las imágenes muestran que la víctima llegó al sitio en un vehículo junto a otro hombre. Al parecer, el automóvil presentaba un desperfecto mecánico y una llanta baja, por lo que ambos descendieron para revisar el motor y posteriormente buscar el repuesto en la cajuela.

Aproximadamente cuatro minutos después, una motocicleta con dos ocupantes se acercó por la espalda. El acompañante descendió del vehículo, desenfundó un arma y comenzó a disparar directamente contra Montero.

La víctima intentó huir y refugiarse dentro de una vivienda cercana; sin embargo, el sicario lo persiguió hasta el interior del inmueble, donde continuó disparando hasta darle muerte. Según el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en la escena se contabilizaron al menos 25 casquillos de bala.

Mientras tanto, el conductor de la motocicleta esperó a su cómplice a la orilla de la carretera para facilitar la huida.

¿Cuánto se paga por un homicidio?

Las autoridades manejan la hipótesis de que el crimen estaría vinculado a organizaciones criminales que ofrecen recompensas económicas por ejecutar a rivales. Según datos manejados en la investigación, estos pagos pueden oscilar entre ₡500.000 y ₡5 millones, dependiendo del objetivo.

Este incentivo económico explicaría la determinación del sicario de no desistir hasta cumplir su cometido, incluso ingresando a una vivienda para asegurarse de concretar el asesinato.

La reacción que genera dudas

Uno de los elementos que más ha llamado la atención, tanto de las autoridades como de usuarios en redes sociales, es la reacción, o la falta de ella, del hombre que acompañaba a la víctima.

En los videos se observa que, pese a estar prácticamente en la línea de fuego, el sujeto permanece inmóvil. No corre, no busca refugio inmediato y no intenta auxiliar a Montero. Solo reacciona cuando los atacantes se retiran.

Para los investigadores, esta conducta abre varias interrogantes: podría tratarse de una reacción de “congelamiento” ante una situación de estrés extremo, una respuesta documentada en eventos violentos, o bien podría indicar algún grado de conocimiento previo del ataque.

De momento, el acompañante figura como testigo clave. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y señalan que su declaración será fundamental para esclarecer el caso.

Violencia en aumento

La provincia de Limón es actualmente una de las más golpeadas por la violencia en el país. A la fecha, registra 20 homicidios, la mayoría en el cantón central.

El OIJ confirmó que, aunque el crimen ocurrió hace poco más de un mes, aún no hay personas detenidas por este hecho. Las autoridades solicitan colaboración ciudadana para identificar a los responsables, quienes actuaron con precisión y aparente conocimiento en el manejo de armas.

El caso continúa bajo investigación para determinar si se trató de un ajuste de cuentas, una venganza u otro móvil vinculado al crimen organizado.