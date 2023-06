Bajo presunto fraude informático, la ex Miss Costa Rica, Elena Correa, se detuvo en horas de la mañana del pasado 16 de junio.

Tras su detención, en una audiencia quedó en libertad, aunque se tomó medidas cautelares.

Se le acusa por cuatro delitos, estos son hurto agravado, explotación al adulto mayor, desobediencia y estafa informática.

“Ahora procede continuar con el proceso investigativo, en donde se tiene que analizar diferentes elementos probatorios con lo recabado por dicha diligencia”, confirmó Sianny Rodríguez, fiscal del caso.

El Juzgado Penal de Heredia dictó no poder acercarse al denunciante, no poder hablar de este caso en particular y mantenerse en su domicilio mediante el proceso.