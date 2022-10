Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, compartió hace unos días en las redes sociales una fotografía que sembró el pánico entre sus seguidores.

En la imagen era en blanco y negro y el rostro de la cantante se veía bastante desmejorado y con una expresión facial muy seria.

La intérprete dejó algunos mensajes enigmáticos que hicieron presagiar que no está atravesando un buen momento en lo personal.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”

“¿Por qué a Maléfica le llaman de esa manera cuándo le cortaron las alas?”, fueron algunas de las respuestas que propiciaron la preocupación de sus seguidores.

El programa ‘Espejo Público’, de Antena 3, habló con Idoia Montero, su hermana, acerca de la última publicación de la artista y aseguró que:

“No está pasando por su mejor momento” anímico y psicológico.

Sin embargo, no ha ofrecido ningún tipo de detalle acerca del origen y el motivo de esta situación, ya que reitera que Amaia o su representante son las personas que tienen que hablar sobre cómo se encuentra.

Susana Griso, presentadora de este espacio, comparó este caso con el de Verónica Forqué, que falleció tras quitarse la vida en su domicilio de Madrid.

Por ello, pidió que sus allegados y amigos le ayuden a superar este bache emocional.

Rostros conocidos del mundo de la música y televisión se volcaron con Amaia Montero tras los últimos rumores sobre su delicada situación psicológica.

Redacción

Repretel.com