¿Qué ingredientes naturales ayudan a mantener alejados a los mosquitos?

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

Llega la época de insectos en nuestras casas y se hacen necesarios los repelentes naturales, que con ingredientes como el aceite de eucalipto y el ajo pueden ayudar a mantener alejados a los mosquitos de forma sencilla y segura.

Maricel Herrera explica qué son los repelentes naturales, qué mosquitos se pueden repeler y cuáles aceites esenciales o ingredientes naturales tienen mayor efecto repelente.

La especialista detalla cómo preparar en casa un repelente natural, la diferencia entre utilizarlo en la piel y para ambientar la casa, y la importancia de diluir los aceites esenciales antes de aplicarlos directamente, además de cada cuánto tiempo se debe volver a aplicar.