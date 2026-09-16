¿Qué ingredientes naturales ayudan a mantener alejados a los mosquitos?

Maricel Herrera explica cómo preparar repelentes naturales con aceite de eucalipto y ajo.

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Llega la época de insectos en nuestras casas y se hacen necesarios los repelentes naturales, que con ingredientes como el aceite de eucalipto y el ajo pueden ayudar a mantener alejados a los mosquitos de forma sencilla y segura.

Maricel Herrera explica qué son los repelentes naturales, qué mosquitos se pueden repeler y cuáles aceites esenciales o ingredientes naturales tienen mayor efecto repelente.

La especialista detalla cómo preparar en casa un repelente natural, la diferencia entre utilizarlo en la piel y para ambientar la casa, y la importancia de diluir los aceites esenciales antes de aplicarlos directamente, además de cada cuánto tiempo se debe volver a aplicar. 