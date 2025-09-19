La invasión de carril y el exceso de velocidad continúan siendo las principales causas de los accidentes viales que incrementaron durante el 2025, según los reportes de las autoridades de tránsito.

Recientemente, en la Costanera Sur de Quepos, dos motocicletas colisionaron de manera violenta, lo que resultó en la muerte de un joven de 22 años y dejó a otro conductor en estado crítico.

Además, se reporta que más de 800 mil familias en el país tienen deudas en dólares, lo que podría influir en comportamientos de manejo arriesgados ante la presión económica, según análisis complementarios.