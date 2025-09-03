Por: Kathia Cárdenas

La confrontación entre Estados Unidos y Venezuela escala luego del ataque a una embarcación vinculada al narcotráfico. El gobierno de Donald Trump aumenta la presión mientras Nicolás Maduro responde con advertencias.

El ataque que encendió la tensión

El gobierno de Estados Unidos confirmó el ataque a una lancha presuntamente cargada con droga procedente de Venezuela. El hecho ocurrió en aguas internacionales del Mar Caribe y dejó un saldo de 11 personas fallecidas. Según el informe, se utilizó un misil, algo que no sucedía en esta zona desde hace décadas.

El presidente Donald Trump aseguró que la acción busca frenar el envío de grandes cantidades de droga desde Venezuela hacia territorio estadounidense.

La respuesta de Nicolás Maduro

El régimen venezolano rechazó el ataque y calificó el video presentado por Estados Unidos como falso, asegurando que fue creado con inteligencia artificial. Maduro advirtió que si Venezuela es agredida, responderán con una “lucha armada en defensa del territorio nacional”.

El despliegue militar de Estados Unidos

En el Mar Caribe, Estados Unidos mantiene un despliegue de al menos siete buques militares con más de 5.000 marines. Estas operaciones forman parte de una ofensiva anunciada semanas atrás por Trump contra el narcotráfico.

El mandatario norteamericano ya había acusado a Nicolás Maduro de liderar carteles de droga, entre ellos el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua, e incluso ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

La disputa por el Esequibo

A la crisis con Estados Unidos se suma la tensión con Guyana por la región del Esequibo, un territorio rico en petróleo, minerales y recursos estratégicos. Venezuela reclama su soberanía, mientras Guyana insiste en que le pertenece.

Posibles repercusiones para Costa Rica

Expertos señalan que las implicaciones para Costa Rica serían indirectas, principalmente en materia migratoria.

Un conflicto armado entre Estados Unidos y Venezuela no se vislumbra a corto plazo, pero sí podría generarse un aumento en la migración venezolana hacia la región.

Más información en el video adjunto.