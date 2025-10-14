Se considera incumplimiento cuando una de las partes no ejecuta lo pactado, ya sea en un contrato escrito o incluso en un acuerdo verbal que cumpla ciertas condiciones. Diferenciar un simple malentendido de una violación legal requiere analizar si los términos esenciales del pacto fueron claros y aceptados por ambos. Las consecuencias para quien causa un perjuicio al incumplir pueden incluir indemnizaciones o la resolución del contrato.



Para demostrar el incumplimiento, es crucial reunir evidencias sólidas como correos electrónicos, mensajes de chat o facturas que respalden lo acordado. Estos elementos tienen un peso significativo ante un juzgado y pueden ser determinantes para probar la existencia y los términos del convenio. Si la otra parte no responde a un reclamo formal o se niega a reparar el daño, se recomienda acudir a la vía legal.



Antes de interponer una demanda civil, es aconsejable agotar instancias de negociación o mediación para ahorrar tiempo y recursos. Como prevención, al iniciar cualquier trato es útil dejar por escrito los puntos clave, incluso en comunicaciones informales, para evitar conflictos futuros. Una vez obtenida una sentencia favorable, existen mecanismos legales para exigir su cumplimiento forzoso si la parte contraria se resiste a acatarla.