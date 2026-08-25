¿Qué hacer cuando un músculo duele al tocarlo? Doctor explica el tema

Sentir dolor y nudos dolorosos al ser tocado en la espalda podría tratarse de dolor miofascial, una molestia muscular que se origina en los músculos y la fascia.

El Dr. Pablo Pacheco Blanco indica que esta condición se activa al cargar objetos pesados o pasar muchas horas sentado, y que los puntos gatillo pueden causar dolor local o irradiado.

El especialista recomienda técnicas manuales, estiramientos específicos y punción seca para aliviar el malestar y retomar la vida cotidiana con menos dolor.